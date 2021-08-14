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美參議員致信亞馬遜CEO　指掌紋支付服務引發數據安全擔憂

股市 02:30 2021/08/14

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美國一群參議員致信亞馬遜新任CEO賈西（Andy Jassy），敦促亞馬遜提供更多有關如何掃描和存儲顧客掌紋的信息。 （法新社資料圖片）

據報道，美國一群參議員致信亞馬遜新任CEO安迪‧賈西（Andy Jassy），敦促亞馬遜提供更多有關如何掃描和存儲顧客掌紋的信息。

去年，亞馬遜推出新的生物識別掌紋掃描設備「Amazon One」，用戶可以在這些設備上掃自己的掌紋來完成付款。今年2月，亞馬遜將這種支付方式推廣至西雅圖的其他亞馬遜超市、書店和四星級商店。這種技術還被進一步推廣至美國各地的門店，覆蓋紐約、新澤西、馬里蘭和德克薩斯等地。

此前，亞馬遜在美國將備受爭議的人臉識別技術賣給警方和司法部門，並因此遭到起訴。訴訟稱，亞馬遜違反了禁止未經許可使用個人生物識別技術的州法律。

參議員艾米‧克洛布查爾（D-MN）、比爾‧卡西迪（R-LA）和喬恩‧奧斯索夫（D-GA）在致賈西的信中，向賈西施壓，詢問亞馬遜計劃如何擴大其生物識別支付系統，以及收集的數據是否將用於提供定向廣告服務。

參議員們在信中寫道：「亞馬遜通過Amazon One擴大生物識別數據收集的規模，引發了人們對亞馬遜對這些數據的計劃，及對用戶隱私尊重的嚴重質疑，包括亞馬遜可能如何將這些數據用於廣告和跟蹤目的。」

議員們還要求亞馬遜提供以下信息：到目前為止，有多少人在Amazon One註冊，亞馬遜將如何保護敏感數據，以及亞馬遜是否曾將掌紋與在其他地方收集的面部識別數據配對。

參議員們在信中稱：「與蘋果Face ID和Touch ID，或Samsung Pass等生物識別系統形成鮮明對比的是，亞馬遜Amazon One據報道將生物識別信息上傳到雲中，這帶來了獨特的安全風險。當涉及到一些不會變化的客戶數據時，比如掌紋，數據安全就顯得尤為重要。」

本月早些時候，亞馬遜為推廣掌紋支付，還推出10美元優惠券措施，這進一步引發了人們的質疑和擔憂。

之前，亞馬遜的另一個大型生物識別數據項目，即Rekognition人工智能面部識別軟件，受到猛烈抨擊，原因是亞馬遜向美國執法機構提供了該軟件。

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