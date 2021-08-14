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美9名民主黨議員聯名致函佩洛西　威脅反對開支法案

股市 00:03 2021/08/14

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美國眾議院9名民主黨議員聯名致函佩洛西，威脅反對開支法案，除非先行通過兩黨基礎設施法案。（法新社資料圖片）

美國眾議院9位溫和派民主黨人聯名致函眾議長佩洛西(Nancy Pelosi)，威脅撤回對3.5萬億美元預算計劃的支持，除非先行通過兩黨基礎設施法案。

「現在是時候破土動工、讓人們開始工作了。」這些民主黨人在標註日期為8月12日的信中寫道。「我們將不考慮投票支持預算方案，直至兩黨《基礎設施投資和就業法案》在眾議院通過並簽署成為法律。」

同黨溫和派成員的立場，可能危及佩洛西8月23日當周在眾議院投票表決預算案的計劃。民主黨在眾議院只有微弱優勢，意味着佩洛西要想預算案獲得通過，最多只能容忍3名同黨眾議員反對。參議院本周以黨派劃綫的投票結果通過了預算計劃，估計在眾議院也不會得到共和黨人支持。

聯署這封信的眾議員包括新澤西州的Josh Gottheimer、佐治亞州的Carolyn Bourdeau、德克薩斯州的Filemon Vela、緬因州的Jared Golden、德克薩斯州的Henry Cuellar、德克薩斯州的Vicente Gonzalez、夏威夷州的Ed Case、加利福尼亞州的Jim Costa以及俄勒岡州的Kurt Schrader。

這封信讓佩洛西再次陷入眾議院民主黨溫和派和進步派之間的拉鋸戰。

目前，5,500億美元的基礎設施計劃目前被暫緩。為了回應進步派的要求，佩洛西承諾等待參議院完成預算案，以確保法案解決社會支出和氣候變化方面的優先事項。

【可持續發展】如美國國會通過基建法案 蓋茨承諾將為氣候變化項目出資15億美元

美參院通過基建法案 　為拜登贏得重大勝利

編輯：李勝君

美股 政治 美國共和黨 美國民主黨 就業 佩洛西 美國 氣候暖化 美國眾議院

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