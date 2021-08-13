【監管風暴】中芯6天高位跌兩成　芯片上下游產業鏈實名互「片」

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芯片股正處於強勢的發展賽道，備受市場看好，不過，亦遭逢急跌，龍頭股中芯國際（00981）由8月6日高見30.8元，跌至周五的24.55元，6天的累積跌幅達20%；至於中芯A股（688981）亦由8月6日的74.9元人民幣，急跌至58.38元人民幣，累跌22%。其他芯片股亦見下跌，究竟發生甚麼事？
8月3日，市場監管總局提出針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，將根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。當日芯片板塊應聲大跌。
8月6日，央視財經發表評論：《缺芯不是炒芯理由》。而芯片股急升，推動力正是產品供不應求、一芯難求。
【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價 中芯國際跌半成
8月12日，出現了上下游廠商互「片」。
內地LED屏幕廠商藍普視訊實名舉報富滿電子，涉嫌濫用市場支配地位壟斷相關芯片市場的消息。藍普視訊表示，已向行業協會和市場監督總局反壟斷局提交了《關於富滿電子涉嫌濫用市場支配地位壟斷相關芯片市場的舉報信》。
在舉報信中，藍普視訊指控富滿電子過去數月的交易中，多次無正當理由拒絕履行IC產品供貨合同，並不斷要求加價，惡意哄抬價格嚴重，引發芯片市場秩序嚴重紊亂。
富滿電子表示，藍普視訊曾多次詆毀公司，現在要反訴他們不當競爭、侵犯公司名譽。富滿電子和藍普視訊沒有直接的供貨關係。並且，市場的銷售價格受市場調控，不是三方調價。
市場正關注，內地會否對芯片價格作出管控。
|股份
|昨收報(人民幣)
|一周變幅
|688521
|芯原股份-U
|83.00
|-14.4%
|605358
|立昂微
|135.81
|-13.5%
|603986
|兆易創新
|172.41
|-12.0%
|688385
|復旦微電
|49.02
|-11.2%
|300671
|富滿電子
|114.99
|-9.9%
|300346
|南大光電
|64.63
|-8.5%
|688595
|芯海科技
|107.90
|-5.4%
|688012
|中微公司
|172.95
|-5.6%
|688008
|瀾起科技
|59.99
|-1.3%
|688135
|利揚芯片
|50.57
|-0.5%
記者：譚志偉