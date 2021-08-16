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【業績│水泥股】華潤水泥半年少賺13%仍升近3%　內地多地水泥加價、水泥股逆市造好

股市 14:42 2021/08/16

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華潤水泥上半年純利按年跌13%

華潤水泥 （01313） 截至6月底半年營業額按年增長19.5%至201.8億元，純利按年跌13%至36.3億元，基本每股盈利0.52元。潤泥派發每股中期股息0.24元，按年減少13%，但公司績後股價仍造好，現升2.8%，最新報7.62元，盤中高見7.76元，成交1.2億元。

上半年，華潤水泥綜合毛利率為31.1%，較去年同期的40.7%減少9.6個百分點，主要因水泥產品的生產成本增加所致。

按產品劃分，上半年水泥營業額達160.4億元，按年升17%；熟料營業額5.86億元，按年升20%；混凝土營業額35.5億元，按年升33%。

內地多個區水泥加價，水泥股逆市走高，海螺 （00914） 周一曾升4.6%，高見44.65元，現報43.1元，升0.9%。至於中國建材 （03323） 現升2.4%，最新報10.3元，成交額4.05億元。

《中國水泥網》報道，內地個別地區雖然下雨或防疫措施收緊影響工程進度，但多個地方水泥價格上升，主要在中南和西南地區。

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編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 華潤水泥控股（01313） 派息

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