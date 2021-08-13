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【異動股】思捷近4年首次錄得半年度盈利 全日大升近兩成

股樓投資 23:23 2021/08/13

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服裝零售商思捷環球(00330)發布盈喜，預期截至今年6月30日止6個月錄得公司股東應佔溢利不少於1.1億元，對比去年同期為虧損36億元，為自2017年度6月止財政年度以來，首次實現半年度盈利。消息刺激思捷周五大升19%，收報0.74元。

【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌   詳情請看【下一頁

轉虧為盈主要由於中期期間內對特殊項目的負面影響大幅減少，包括存貨撇銷、使用權資產、商標、商譽以及物業、廠房及設備的減值虧損。相應期間的上述特殊項目合計約為18億元；集團實施成本控制措施的正面結果；與相應期間相比，毛利率較高的電子商務渠道導致中期期間的銷售額提升；及中期期間的其他收入增加，主要包括匯兌收益約8,500萬元。

另外，集團預期於中期期間將錄得總收入約38億元，按年減少約6％。收入減少主要是由於集團的主要市場實施新型冠狀病毒封鎖措施；管理層決定終止整個亞太區所有實體零售店業務。

【港股追蹤】招行上半年多賺兩成 不良貸款率降至約1%   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM人物專訪】新經濟股或第四季轉勢 留意3大指標

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撰文 : 李尚毅

思捷環球（00330） 港股

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