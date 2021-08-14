【新股IPO】傳小馬智行暫緩赴美上市 公司回應：未曾確認上市安排

近期內地政策連錘出擊，已有多家原計劃到美國上市的公司亦打退堂豉。消息指，自動駕駛初創公司小馬智行已暫緩赴美上市計劃，不過該公司隨即回應指對市場消息不予置評，並強諣未確認過上市計劃或時間表，目前自動駕駛行業處於快速發展期，公司發展非常健康。

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事實上，在今年6月小馬智行首席執行官彭軍透露，正在考慮赴美上市，以實現無人駕駛叫車服務商業化，惟當時未有透露具體上市計劃詳情。

此外，市場早前有消息指，小馬智行原計劃通過特殊目的收購公司(SPAC)方式在美國上市，目標估值達到120億美元，又指雖然上市計劃暫停，但公司未來仍是希望在美國上市。

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記者：張以正