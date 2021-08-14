  • 28°C
香港時間 : 2021814日 (六) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%

股樓投資 16:12 2021/08/14

分享：

內地政策推陳出新，但誰會想到，竟然有一個叫「限跌令」的新政出台？

事緣是，近期內地一些內房龍頭企業債務壓力較大，為了資金回籠，有些竟進行惡意減價，造成市場混亂，而為了防止混亂情況蔓延，終於內地又有一新政誕生——「限跌令」。

湖南省岳陽市日前公布了內地首個限制房價跌幅的「限跌令」，岳陽市公布房價新規，中心城區新房銷售的實際成交價不得高於備案價格，降價不得超15%，否則將不能網簽。

延伸閱讀：大摩警告記憶體產業「寒冬將至」 芯片股急挫

    點擊圖片放大
    +7
    +6

有分析為，「限跌令」的出現代表有四個信號顯現，首先是穩樓市，既要遏制大漲，又要防範大跌。限跌令與限漲令一脈相承，既要對新房漲幅限價，又要對跌幅進行限制性兜底，以此實現穩樓市的目標。

近年內地樓市調控的主基調一直都是「穩」為主，房價大漲會放大金融風險；而房價斷崖式下跌，同樣會波及金融系統。透過層層加碼的調控，遏制炒房空間，讓市場橫盤幾年，不斷消化大漲帶來的風險，就成為共識。其次，「限跌令」是樓市轉向的真實信號，一旦一個地方推出「限跌令」，這本身也就說明市場已經出現了轉折。

另一方面，地方政府亦擔心降價潮會引發連鎖反應，導致後續的土地拍賣、新房銷售都會受到影響，進而影響地方經濟的基本盤。樓市正在迎來大變局，三四綫城市可能首當其衝。

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

地產 地產公司 財政政策 國企內房股 民企內房股

下一篇文章

【內地科研】內地學院研發新型「親水」光敏劑 更有效為美白牙齒及除菌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦
【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金