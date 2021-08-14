內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%

內地政策推陳出新，但誰會想到，竟然有一個叫「限跌令」的新政出台？

事緣是，近期內地一些內房龍頭企業債務壓力較大，為了資金回籠，有些竟進行惡意減價，造成市場混亂，而為了防止混亂情況蔓延，終於內地又有一新政誕生——「限跌令」。

湖南省岳陽市日前公布了內地首個限制房價跌幅的「限跌令」，岳陽市公布房價新規，中心城區新房銷售的實際成交價不得高於備案價格，降價不得超15%，否則將不能網簽。

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有分析為，「限跌令」的出現代表有四個信號顯現，首先是穩樓市，既要遏制大漲，又要防範大跌。限跌令與限漲令一脈相承，既要對新房漲幅限價，又要對跌幅進行限制性兜底，以此實現穩樓市的目標。

近年內地樓市調控的主基調一直都是「穩」為主，房價大漲會放大金融風險；而房價斷崖式下跌，同樣會波及金融系統。透過層層加碼的調控，遏制炒房空間，讓市場橫盤幾年，不斷消化大漲帶來的風險，就成為共識。其次，「限跌令」是樓市轉向的真實信號，一旦一個地方推出「限跌令」，這本身也就說明市場已經出現了轉折。

另一方面，地方政府亦擔心降價潮會引發連鎖反應，導致後續的土地拍賣、新房銷售都會受到影響，進而影響地方經濟的基本盤。樓市正在迎來大變局，三四綫城市可能首當其衝。

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記者：張以正