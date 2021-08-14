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匯豐劉紹文：美股估值不貴 看好新經濟股可考慮納指ETF

股樓投資 17:54 2021/08/14

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近月港股受內地一連串的政策拖累，至今跌勢未停，不過遙望全球最大股票市場——美股，卻成了大贏家。滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文表示，可能大家沒太多留意美股，但其實美國新經濟股在今年6月底已經轉勢，而且三大指數日日創新高，大部分科技股也火不斷破頂。「美國股市其實正在反映整個投資世界仍然很樂觀，何況美股是環球股市投資的指標，投資者應該要繼續留意，如果港股投資者不留意美股，就會錯失很多投資機會，以及投資的風向標。」

延伸閱讀：野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股

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劉紹文非常看好美股今後走勢，更高呼要為美股來個大平反︰「坊間指美股昂貴實為大錯誤，投資者如只聚焦問題多多的港股，但忽略強勢而受環球資金追捧，佔全球股市權重達 58% 的美股，將會繼續錯失不少投資機會。」另一邊廂，既然美股盈利預測調升 25%，但美國道指今年累計上升 15%，即是現時估值是較今年初還要便宜，以現在美股估值計，道指明年預測市盈率約 18.6倍， 只是處於過去5年的平均水平，納指明年預測市盈率為27倍，亦不過較5年平均高出4%，在這個情況下，市場充滿流動性，企業盈利走勢良好，而且估值一點不算貴。

劉紹文續分享他的投資美股心得，「很多人會說平時沒有留意美股，不懂得如何選股，其實一點也不難，因為美股有很多舊經濟股，如金融股不乏大家知道的名字，而新經濟股就更加多人熟悉，當中包括科技股，甚至新能源汽車股。」

多隻美股已屢創新高，初沾手美股的投資者當然也要留意。劉紹文指大家可留意估值，「個別股票雖已創新高，但若從整個市況來看，其估值便不算貴了。我會建議大家最初投資美股時，首先可以投資交易所買賣基金（ETF），如指數 ETF，看好新經濟股可考慮納指 ETF；其次，想嘗試投資個股，則可考慮揀選一些熟悉的名字，雖然很多人未買過美股，但其實很輕易就會數得出 20、30 隻美股名字，可能你都認識，而且有一個蠻有趣的地方，美股跟港股最大分別，就是美股 1 股也可交易，入場費會低很多，加上美股隨時通過手機、電腦可以落盤，時差也不算大問題。」

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記者：張以正

ETF ETF產品 美股 滙豐控股（00005）

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