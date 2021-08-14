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【遏抑油價】美前財長批評拜登 不應壓低油價令地球暖化加速

股樓投資 18:19 2021/08/14

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隨着疫苗接種人數增加，美國經濟加速擺脫疫情陰霾、大眾生活陸續恢復常態，惟這同時帶來了物價飆漲的問題。美國總統拜登為了打擊通脹，海內外採取行動遏抑通膨，壓抑油價是其中一環。

拜登與國家安全顧問沙利文日前先後表示，要求石油出口國組織及盟友增加產量，以壓抑油價升勢，阻止通脹攀升。

延伸閱讀：野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股

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不過，美國前財長薩默斯在接受外媒訪問時，批評美國總統拜登壓低油價的政策，認為壓抑油價只會刺激化石燃料的消耗，加速地球暖化。

薩默斯同時建議，政府應調整貿易和經濟政策，以降低其他商品價格，振興美國經濟，而非協助產油商獲利。

同場加映:【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：張以正

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