瑞信邵志銘：8月維持波動市 年底恒指目標29000點

本周港股繼續受內地連串政策打擊，港股短暫難有起色，甚至能否企穩 26000 點也存在太多不確定性。不過，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘對後市看法依然樂觀。

「我們對未來 3 個月恒指看法維持中性，恒指年底目標29000點。雖然從目前情況看，短期對政策監管仍然會擔心，加上企業盈利增長處於橫行，沒有顯著的增長；若從指數層面來看，科網股的盈利預測都被下調，惟科網股以外的股票卻不少都被上調盈利預測，所以論指數，舊經濟和科網股以外的股票，其基本因素都在繼續好轉，8 月份股市或會維持波動，但長遠仍然會上升，當然大市升不單是港股的基本因素轉好，而是環球股市向上，從而帶動港股，現在距離 30000 點目標不算太遠。」

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當然，眼見近月的大起大落，市場難免擔心港股還將下試 25000 點低位，但邵志銘就解釋，「2020 年恒指低位才是 22000 點，早兩星期雖然恒指曾一度跌穿25000點關口，但要知道去年恒指跌至 22000點是處於疫情爆發高峰時期，按目前的環境看，並沒有甚麼原因會令恒指進一步大跌。」

事實上，恒指在 25000 點已經屬於偏平，相信下半年股市會向上，雖然幅度不算很多，但股市由2020年3月反彈至今，大家很難預期股市能夠大升，故現在都是要揀板塊，不能閉上眼買指數。

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另一方面，邵志銘亦看好外圍股市，「短綫來講，首先美股現在有點超買，其次投資者亦愈來愈偏向喜歡配置美股，目前美股估值已回升到22 倍至 23 倍，不排除在 8、9 月份會有短綫調整，但調整幅度有限，美國經濟全年增長有望達 6.8%，企業盈利則仍然上調中，現在只是擔心有短綫技術指標偏高，令短綫存在調整風險，不過下半年隨着基本因素不斷改善，分析員再調高盈利，股價最後還是會升。」



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記者：張以正