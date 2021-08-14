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海港城Pixar Fest明天展期最後一日 未去打咭的記得把握機會

股樓投資 20:17 2021/08/14

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為了迎合政府在8月初派發的優惠券，各商戶都推出不同的優惠或活動吸客，希望藉此吸引人流及消費。海港城推出的優惠券換領活動，海港城在過去一段時間亦以新策略舉辦大型活動。

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海港城與迪士尼及彼思合作舉辦的香港首個Pixar Fest把12套電影場景分散於商場的不同區域，在為期7星期的活動更每周加入新元素，不斷推出新驚喜及限量紀念品，成功吸引顧客，本地顧客更較2019年同期上升逾一成。上周末周日平均車流更達6000多架次。此外，登記參與各綫上綫下活動的人次已超過10萬，到場打卡的市民更不計其數，其中到「海運觀點」Pixar Ball & Lamp場景的人次已錄得20萬。

【JUPAS放榜攻略】JUPAS今日放榜 大學唔收可以點算 中六畢業出路一覽(上)，【見下頁】

    點擊圖片放大
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與此同時，海港城還把12套迪士尼與彼思電影場景以跨樓層（縱向）、跨區域（橫向）的形式呈現，吸引顧客遊走於商場，帶動場內各區人流。商場因應電影場景，設計 5 個 AR 拍照及互動熱點，讓顧客透過度身設計的手機應用程式「Harbour Cityzen」體驗 AR 等，參與場內各種活動。

Pixar Fest將於明日（15日）就結束，還未去打咭的朋友記得要捉緊時間啦！

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：張以正

零售業銷貨額 零售 商場 海港城

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