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JOOX向出戰東奧運動員送上終身免費VIP會藉

股樓投資 21:47 2021/08/14

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東京奧運在上星期已經完滿落幕，今屆港隊共取得一金兩銀三銅的歷史性佳績，實在令人鼓舞！騰訊（00700）旗下音樂串流平台JOOX為答謝香港代表團在奧運上努力為港爭光，特意為46位出戰東奧運動員送上終身免費VIP會藉，以行動答謝一眾勞苦功高的運動員！

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JOOX非常之貼心，希望可以讓各位運作員為在進行密集式訓練的同時，也可以隨時透過其平台超過4,000萬首歌曲的音樂庫，一邊體驗多元化的娛樂服務，包括於JOOX唱K減壓、或透過較早前推出的影片功能BUZZ和多人聊天功能吹水台，與一眾粉絲們作線上互動，分享得獎感受和背後難忘事。

延伸閱讀：【奧運熱潮】奧運獎牌何價？ 最貴原來賣過百萬美元：【下一頁】

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記者：張以正

運動員 騰訊 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME） 音樂節目 音樂會 音樂

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