JOOX向出戰東奧運動員送上終身免費VIP會藉

東京奧運在上星期已經完滿落幕，今屆港隊共取得一金兩銀三銅的歷史性佳績，實在令人鼓舞！騰訊（00700）旗下音樂串流平台JOOX為答謝香港代表團在奧運上努力為港爭光，特意為46位出戰東奧運動員送上終身免費VIP會藉，以行動答謝一眾勞苦功高的運動員！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

JOOX非常之貼心，希望可以讓各位運作員為在進行密集式訓練的同時，也可以隨時透過其平台超過4,000萬首歌曲的音樂庫，一邊體驗多元化的娛樂服務，包括於JOOX唱K減壓、或透過較早前推出的影片功能BUZZ和多人聊天功能吹水台，與一眾粉絲們作線上互動，分享得獎感受和背後難忘事。

延伸閱讀：【奧運熱潮】奧運獎牌何價？ 最貴原來賣過百萬美元：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正