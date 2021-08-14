【新股IPO】小紅書啟動新一輪融資　估值超100億美元

引述內地媒體報道，中國內容社區平台小紅書已開始啟動新一輪融資，估值超過100億美元。此前已經完成六輪融資，最新一輪融資在今年上半年，惟小紅書未對外披露這一輪融資，但據指當時估值為60億美元左右。

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小紅書原計劃到美國上市，惟因受監管影響而把上市一事煞停，不過據知情人士指，小紅書和其他待上市公司，仍可選擇到港股上市。

小紅書為內地新興應用程式，兼具電商及社交平台功能，包括阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、天圖投資、真格基金等多家知名企業和機構均有份投資。

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成立於2013年的小紅書，一開始是旅游攻略內容，主要包括香港購物攻略、海外購物攻略等，以年輕女性用戶為主要目標群體，後又發展為以美妝、時尚為主的內容平台。

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記者：張以正