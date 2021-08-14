  • 28°C
香港時間 : 2021814日 (六) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】小紅書啟動新一輪融資　估值超100億美元

股樓投資 22:32 2021/08/14

分享：

引述內地媒體報道，中國內容社區平台小紅書已開始啟動新一輪融資，估值超過100億美元。此前已經完成六輪融資，最新一輪融資在今年上半年，惟小紅書未對外披露這一輪融資，但據指當時估值為60億美元左右。

瑞信邵志銘：8月維持波動市 年底恒指目標29000點，【見下頁】

小紅書原計劃到美國上市，惟因受監管影響而把上市一事煞停，不過據知情人士指，小紅書和其他待上市公司，仍可選擇到港股上市。

小紅書為內地新興應用程式，兼具電商及社交平台功能，包括阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、天圖投資、真格基金等多家知名企業和機構均有份投資。

內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%，【見下頁】

成立於2013年的小紅書，一開始是旅游攻略內容，主要包括香港購物攻略、海外購物攻略等，以年輕女性用戶為主要目標群體，後又發展為以美妝、時尚為主的內容平台。

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 美股 小紅書 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 IPO

下一篇文章

【樓市現象】區內客「睇啱即租」 月租2.3萬元 承租浪澄灣550呎2房單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦
【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記