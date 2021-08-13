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【新股IPO】中國電動車初創愛馳汽車 冀今年赴美上市集資3億美元

股樓投資 22:38 2021/08/13

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消息指，中國電動車初創愛馳汽車(Aichi Automobile)正尋求在美國上市，據悉，愛馳汽車正在與承銷商進行談判，有可能在今年進行上市，集資3億美元。不過對於上市一事，愛馳汽車發言人表示：「不予置評。」

小米雷軍：目標3年內手機銷量成全球第一，【見下頁】

愛馳汽車於2017年創立，在中國設有生產廠房，初始產能為每年15萬輛，其生產的U5型號電動車暫時只在德國出售。目前僅在德國有售的愛馳U5從20%充電到80%需要35分鍾，充滿一次可行駛400公裏以上。

延伸閱讀：野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股

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近日，愛馳汽車與德國汽車訂閱服務公司finn.auto簽署戰略合作協議。在未來10個月內，愛馳汽車計劃向finn.auto陸續交付至少500台愛馳U5，用於在德國開展固定月費租車業務，愛馳也由此成爲第一個登陸歐洲固定月費租車市場的中國新創品牌。該公司還表示，愛馳u6將于2022年在歐洲市場上市，德國、荷蘭、比利時、丹麥、法國和以色列的預訂已經開放。

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記者：張以正

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