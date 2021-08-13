【美股焦點】三大指數齊升 迪士尼開盤升逾4%

美股三大指數周五（12日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升51.71點及0.14%，報35,551.56點，標準普爾500指數跌4.01點及0.08%，報4,464.84點，納斯達克指數跌8.81點及0.06%，報14,825.07點。道指標準再創下歷史新高。 迪士尼（DIS）在周四（11日）公布季度業績，勝市場預期，開盤升逾4%。

市場預期通脹升溫，帶動地產股發展，Rocket Companies（RKT）漲4.15%、房地美（FMCC）漲0.49%。

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責任編輯：黃苑筠