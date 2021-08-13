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【業績│濠賭股】金沙中國上半年虧損收窄至3.81億元

股市 21:56 2021/08/13

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【業績 濠賭股】金沙中國上半年虧損收窄至3.81億元

金沙中國 （01928） 公布上半年業績，期內收入約16.20億元（美元，下同），按年增加91.0%；經調整物業EBITDA為2.34億元，去年同期經調整物業EBITDA虧損則為2.43億元；虧損由去年同期的7.16億元收窄至3.81億元；每股虧損4.71美仙，不派息。

【業績│濠賭】金沙中國次季EBITDA轉賺、創疫後新高　股價升4%

金沙中國上半年娛樂場淨收益為11.80億元，按年增89.1%；客房淨收益為1.47億元，按年增107.0%；購物中心淨收益為2.18億元，按年增120.2%；餐飲淨收益為4900萬元，按年增81.5%；會議、渡輪、零售及其他淨收益為2400萬元，按年減少7.7%。

金沙中國指，內地與澳門由去年8月起放寬旅遊限制，令上半年其物業訪客人數增加及帶來正數經調整物業EBITDA。惟集團稱，內地及澳門相關旅遊限制及新冠肺炎疫情不斷演進繼續令訪客人數受限，並局限集團目前的財務表現。

集團提到，澳門倫敦人項目隨著第一期於今年初開幕而繼續推進，相信隨著有關旅遊限制最終取消及復甦漸見成果，資本投資計劃將鞏固其於市場上的領導地位，並將更有利於未來增長。

【廣東省疫情】澳門周二起往返廣州需持48小時核酸檢測陰性 銀娛金沙跌逾2%

【業績濠賭股】金沙首季淨虧損擴大28%至2.13億美元　股價績後反覆靠穩升0.1%

編輯：李哲毅

港股 金沙中國有限公司（01928） 澳門博彩股

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