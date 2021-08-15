【山地悠遊人生@iM網欄】幾乎免費－益智暑期好去處

康文署轄下所有博物館都恢復正常開放時間了。趁暑假，最好辦理一張博物館通行證， 費用為：包四位家庭成員的家庭證100元 、個人證50元及優惠證25元， 在一年有效期內， 可無限次免費入場參觀五間收費博物館； 即香港歷史博物館、香港文化博物館、香港藝術館、香港海防博物館及孫中山紀念館。另外香港科學館及香港太空館的常設展覽亦免費開放予博物館通行證持有人。

去年辦理了博物館通行證， 因疫情下沒有機會使用， 康文署宣布受影響的博物館通行證持有人，憑原有的通行證豁免入場費6～11個月。趁這個暑假，充分利用了博物館通行證優惠， 分別去了三個特別展，持博物館通行證都可以無限次免費入場。分別是：香港藝術館的「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」即日至9月15日、香港文化博物館的「香港賽馬會呈獻系列︰聖耀皇權——俄羅斯皇家珍品展」即日至8月29日、香港科學館「彼思動畫的科學秘密」即日至12月1日。

香港科學館的「彼思動畫的科學秘密」， 即日至12月1日

家裡有小朋友最適合去香港科學館與彼思動畫製作室（Pixar）共同籌劃的「彼思動畫的科學秘密」展覽。 1995 年，彼思Pixar首部全電腦動畫製作的電影《反斗奇兵》上映後，大受歡迎，從此他們利用藝術和電腦科技，創作多部膾炙人口的電影，包括《反斗車王》、《海底奇兵》、《蟲蟲特工隊》、《超人特工隊》、《怪獸大學》。除了可以與巴斯光年、多莉等主角的塑像合照，更可親身體驗動畫製作流程中不同崗位。介紹彼思動畫製作的不同技術程序，展出許多實物模型及錄像節目，深入了解每個幕後程序。 「建立骨架結構區」展示虛擬骨骼的基本概念，並說明動畫師如何替角色擺出不同的姿勢。

所有參觀此展覽人士必須透過網上預約https://hkscm-pixar.com/zh/event/the-science-behind-pixar/1 沒有預約不招待， 展覽將採取分段入場安排，系統可供預約當天起未來七天之入場時段。

開放時間：

平日上午 10 時至晚上 7 時

周末及公眾假期上午 10 時至晚上 9 時

星期四（公眾假期除外）休館

地點: 香港科學館 ， 九龍尖沙咀東部科學館道二號

博物館通行證持有人免費入場， 但必須網上先預約。

香港科學館的二樓，有各項益智身心的遊戲讓一家人參與， 三樓設有一個兒童天地， 有各種各樣的遊戲， 適合6歲以下小朋友。

https://hk.science.museum/ms/children/exhibits.html

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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