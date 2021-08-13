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【新股IPO】華氏康源傳已選定瑞信華泰負責香港IPO 集資最多31億元

股樓投資 22:03 2021/08/13

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引述路透社旗下IFR報道，內地臨床研究機構華氏康源醫藥科技正籌備今年內來港上市，集資3億至4億美元（約23.3億至31億港元），並已委任瑞信及華泰負責有關上市工作。

心瑋醫療6609周五截飛 傳以上限171元定價，【見下頁】

華氏康源醫藥科技從事臨床試驗全過程服務及註冊服務、技術轉讓、技術諮詢、學術推廣、醫藥及疾病大數據分析等業務，目前已開展逾30個品種的藥物臨床研究項目。

延伸閱讀：大摩警告記憶體產業「寒冬將至」 芯片股急挫

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據介紹，該公司在今年7月完成最新一輪融資，投資金額達5000萬美元，老股東奧博資本以及浦銀國際亦有繼續參與投資。該公司在2020年9月完成B輪融資，當時除奧博資本以及浦銀國際外，李兆基家族基金亦有參投。

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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記者：張以正

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