傳歐盟擬統一電子產品充電器標準 Apple或需棄用Lightning接口

外媒報導指，歐盟計劃於9月立法將手機等電子設備的充電器標準統一，由於Apple（美：AAPL）旗下iPhone均採用自家Lightning接口，相信有關法案會對iPhone造成影響。

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報導稱，歐盟委員會最快會於下月提交法案，為歐盟內售賣的手機及其他電子裝置訂立通用充電標準。據歐盟於2019年的研究顯示，2018年內於歐盟銷售的手機充電器中有一半是使用USB micro-B，29%使用Type-C接口，21%使用Lightning接口。

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由於目前大部份電子產品均採用Type-C接口，故很大機會成為日後的通用標準。若法案落實，相信會對Apple造成最大影響，因Apple大部份產品均運用Lightning接口，Apple或需轉用其他接口。

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