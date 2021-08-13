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傳歐盟擬統一電子產品充電器標準 Apple或需棄用Lightning接口

環球政經 21:51 2021/08/13

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外媒報導指，歐盟計劃於9月立法將手機等電子設備的充電器標準統一，由於Apple（美：AAPL）旗下iPhone均採用自家Lightning接口，相信有關法案會對iPhone造成影響。

【可持續發展】如美國國會通過基建法案 蓋茨承諾將為氣候變化項目出資15億美元  詳情請看[下一頁]

報導稱，歐盟委員會最快會於下月提交法案，為歐盟內售賣的手機及其他電子裝置訂立通用充電標準。據歐盟於2019年的研究顯示，2018年內於歐盟銷售的手機充電器中有一半是使用USB micro-B，29%使用Type-C接口，21%使用Lightning接口。

亞馬遜獲批政府合約　微軟向美國政府抗議  詳情請看[下一頁]

由於目前大部份電子產品均採用Type-C接口，故很大機會成為日後的通用標準。若法案落實，相信會對Apple造成最大影響，因Apple大部份產品均運用Lightning接口，Apple或需轉用其他接口。

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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撰文 : 趙家盈

經濟 USB 產品 銷售 歐盟 Apple iPhone

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