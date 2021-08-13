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【濠賭股】永利澳門中期虧損收窄至21.57億 料賭牌可獲延長

股市 21:26 2021/08/13

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【濠賭股】永利澳門中期虧損收窄至21.57億 料賭牌可獲延長

永利澳門 （01128） 公布上半年業績，期內經營收益約67.62億元，按年升70.5%；經營虧損由去年同期的31.71億元大幅收窄至9.38億元；淨虧損為21.57億元，去年同期則為39.18億元；每股蝕0.42元，不派息。

永利澳門第二季淨虧損收窄近67%至1.2億美元，看【下一頁】

永利澳門手上賭牌將於明年6月26日屆滿，集團稱，正密切關注澳門政府的批給重續或延長流程的進展，且目前相信其批給將獲重續或延長。

另外，永利澳門上半年娛樂場收益約52.7億元，按年升76.9%，當中貴賓賭枱收益按年增加 20.3%至20.6億元，而中場賭枱及角子機收益則約41.1億及4.1億元，分別升20.3%及103.6%。非娛樂場收益淨額則按年增51.2%至14.9 億元。

集團又稱，新冠疫情或將繼續對業務、營運、財務狀況及經營業績及派息有不利影響。

永利澳門表示，旗下綜合度假村永利澳門的「湖畔娛樂場」第二期擴建已大致完成，同時已繼續進行永利皇宮第二階段的設計工作。

相關文章：

【大行報告】大摩更新焦點股名單　剔除永利及中遠海控、加入邊3隻股份？

【業績│濠賭股】永利澳門首季淨虧損擴大4.6%至1.6億美元　股價績後跌2%

編輯：李哲毅

港股 永利澳門（01128） 澳門

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