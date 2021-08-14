【玄人‧峰語@iM網欄】追求當運樓 換天心可改單位運勢？

姑勿論你相信風水與否，總會聽過人一定要住當運的樓。一般受眾都認為，當運的樓就是要住該元運的樓，例如八運時要住八運的樓，九運就要住九運的樓。 我之前已講過，人要與宅匹配才有用，然而過去幾十年玄空飛星大行其道，因此風水學上的學理便受其主導，大家對於當運的樓待別有所追求，其實這理論並不盡然。我在此再三強調，玄空飛星只是風水學上其中的一環，並不是風水的全部，當然，市場有需求，學理上我也會多講解玄空飛星的運作。

上期提到如果現在所住不是當運的九運樓，如何可以將宅運改變? 如果回到古時，風水上為房屋改運，就是就是在屋頂上開一個洞，讓太陽光直接照射進屋內的正中位置，而這個位置就是我們所說的天心。讓天心這個位置可以曬到太陽光，這種做法被稱為「旺天心」。後來，古人再將此學理發揚光大，在曬太陽之餘，更將天心位置的地磚換了，演變為「換天心」。至於曬太陽的時間要多久?則取決於住宅的新舊程度而定，但普遍認為要曬七七四十九日才可以完成。

當然，古時的住宅是四合院和平房，才可以套用旺天心或換天心這種方法，現今的住宅大多是樓房，如果住宅是位於某幢樓的底層或中間，當然不可能在天花板上開洞或將屋頂拆去，讓陽光照寫入來，那麼，演變的方法就是將單位內的地板全部撬起，再重新鋪設全新地板 (最後是全屋來一個大裝修)。有些更講究的前輩，會到效外最旺的風水寶地取來新鮮的泥土，用紅布蓋著放在已單位的中央，再將已「拆散」的單位，空置七七四十九日，並打開窗戶，讓陽光及新鮮空氣進入單位內。如果在鄉村的地方，有人會在房屋中央放炮竹或或燒衣紙(此方法在市區單位難以套用了)，以達火燒旺地之效。

對於換天心的說法，同儕們有不同的說法，有謂只換單位的天心，也改不了大廈落成的日子對單位氣場的影響，意思即是七運建好的物業，那怕你在八運時將單位大裝修，也改不了單位的氣場。然而，實踐是驗證真理的最後方法，以我過去多年的相宅經驗，將單位大裝修是可以改變單位的元運星盤的，而我用以驗證的方法，就是以發生在單位內的事物來斷事，如果是準確，那即代表為單位改運成功了。當然，不是每個單位都需要去改運的，如果住開是順頭順路，就不用改了。除了換天心外，一些細節位如改大門、窗戶的尺寸(以風水魯班尺去度一個上吉的尺寸)，也有助提升宅運。

姑勿論換天心與否，風水最王道的學理仍是以內(室內布局)外(室外環境)巒頭先行，只要巒頭理想，就以是上佳的風水了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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