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【港股追蹤】招行上半年多賺兩成 不良貸款率降至約1%

股樓投資 21:20 2021/08/13

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招行（03968）收市後公布2021年中期業績，上半年內歸屬股東淨利潤按年增22.8%至611.5億元（人民幣，下同）；每股基本盈利升近兩成至2.35元。招銀全日升0.8%，收報65.45元，成交9.3億元。

【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署  詳情請看[下一頁]

上半年內，公司收入增近14%至1688.3億元；淨利息收入增9.3%至993.4億元；非利息淨收入增長21.3%至694.9億元。歸屬股東的平均總資產收益率微升0.1個百分點至1.4%；平均淨資產收益率升1.1個百分點至18.1%。

【大行點睇】 高盛首予理想汽車「買入」評級 目標價看升逾倍  詳情請看[下一頁]

截至今年6月底，招行的不良貸款餘額較去年末增加9.27億元至545.4億元；不良貸款率則較去年末降0.06個百分點至1.01%。撥備覆蓋率升1.78個百分點至439.5%；貸款撥備率較去年末跌0.22個百分點至4.45%。

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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撰文 : 趙家盈

成交 業績公布 香港 招商銀行（03968） 港股

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