粉嶺祥華邨120萬易手　呎價僅4,332元

普遍買家買樓自用都想住私樓，但私樓樓價貴，不是人人負擔得起，有人就選擇買公屋自用，樓價、呎價隨時比私樓低逾一半。中原洪文鋒表示，近期入市氣氛正面，粉嶺祥華邨剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄祥禮樓中層07室，單位實用面積277平方呎，以綠表價120萬元獲承接，實用面積平均呎價4,332元。

洪文鋒指，新買家為用家，原業主則於2019年以34.9萬元購入上址，持貨不足3年，需付樓價10%之SSD稅約12萬元，扣除SSD稅後，是次沽出單位獲利73.1萬元離場。

祥華邨為公屋屋苑，位於粉嶺新運路38號，共有10座，提供5,122伙，屋苑於1984年3月入伙，樓齡約37年。雖然樓齡稍舊，但屋苑離粉嶺站僅約5分鐘步程，交通方便。

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