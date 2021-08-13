  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粉嶺祥華邨120萬易手　呎價僅4,332元

股樓投資 20:58 2021/08/13

分享：

普遍買家買樓自用都想住私樓，但私樓樓價貴，不是人人負擔得起，有人就選擇買公屋自用，樓價、呎價隨時比私樓低逾一半。中原洪文鋒表示，近期入市氣氛正面，粉嶺祥華邨剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄祥禮樓中層07室，單位實用面積277平方呎，以綠表價120萬元獲承接，實用面積平均呎價4,332元。

洪文鋒指，新買家為用家，原業主則於2019年以34.9萬元購入上址，持貨不足3年，需付樓價10%之SSD稅約12萬元，扣除SSD稅後，是次沽出單位獲利73.1萬元離場。

祥華邨為公屋屋苑，位於粉嶺新運路38號，共有10座，提供5,122伙，屋苑於1984年3月入伙，樓齡約37年。雖然樓齡稍舊，但屋苑離粉嶺站僅約5分鐘步程，交通方便。

延伸閱讀︰

【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映︰【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
今日
【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致
今日
【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致
二手樓價破頂　買家感猶豫　中原十大屋苑睇樓量按週跌2.8%　
今日
二手樓價破頂　買家感猶豫　中原十大屋苑睇樓量按週跌2.8%　

你可能感興趣

【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
今日 20:10
【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致
今日 20:30
【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致
二手樓價破頂　買家感猶豫　中原十大屋苑睇樓量按週跌2.8%　
今日 20:31
二手樓價破頂　買家感猶豫　中原十大屋苑睇樓量按週跌2.8%　
公屋 祥華邨 粉嶺

下一篇文章

【紙業股】旺季將至供不應求 玖龍紙業大幅加價股價準備炒上？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買