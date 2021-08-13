【紙業股】旺季將至供不應求 玖龍紙業大幅加價股價準備炒上？

內地市場消息指，玖龍紙業 （02689） 今日（13日）開始，瀋陽、天津、重慶和太倉玖龍箱板瓦楞紙的報價，每噸由100元人民幣增加至150元人民幣。

由於旺季將至，廠房均加緊儲貨，各規模紙廠的產品出貨量均佳，庫存亦見低位，甚至出現「爆單」的情況，玖龍紙業 （02689） 更達到一周兩連漲，今日多個紙基地均公布加價的消息，每噸的升幅達到100元人民幣至150元人民幣。

受消息刺激，玖龍紙業股價升5%至10.98元。

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機