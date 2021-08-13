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【紙業股】旺季將至供不應求 玖龍紙業大幅加價股價準備炒上？

股樓投資 20:47 2021/08/13

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內地市場消息指，玖龍紙業 （02689） 今日（13日）開始，瀋陽、天津、重慶和太倉玖龍箱板瓦楞紙的報價，每噸由100元人民幣增加至150元人民幣。

由於旺季將至，廠房均加緊儲貨，各規模紙廠的產品出貨量均佳，庫存亦見低位，甚至出現「爆單」的情況，玖龍紙業 （02689） 更達到一周兩連漲，今日多個紙基地均公布加價的消息，每噸的升幅達到100元人民幣至150元人民幣。

受消息刺激，玖龍紙業股價升5%至10.98元。

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 紙業股 玖龍紙業（02689） 人民幣

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