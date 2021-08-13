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【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪優惠率先睇 29蚊歎板燒雞腿飽超值套餐再登場 仲有26歎中杯裝粉紅教主

理財智慧 20:45 2021/08/13

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今個暑假，麥當勞繼續推出優惠，麥當勞App於8月16日至8月22日的一個星期，推出多張電子優惠券，遍佈不同時段，優惠價值逾200元。


未來一星期，經典優惠「29元歎板燒雞腿飽超值套餐」再度登場。晚餐時段則特別推介「42元從不孤單一人快樂晚餐」，包括巨無霸超值套餐，還有香脆可口的麥炸雞。麥當勞亦會延續「選購超值套餐減5元」優惠，大家可以至抵價尊享美食。

    點擊圖片放大
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此外，早前麥當勞於本月頭聯乘有「教主」之稱的人氣男團MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo，推出全新特飲—粉紅士多啤梨沙冰，用上香甜的士多啤梨製成口感綿密且順滑的沙冰，再配上乳酪味爆珠，此款飲品命名為「粉紅教主」，是次麥當勞App也推出「26蚊歎中杯裝粉紅教主」優惠，各「神徒」門不容錯過。

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記者：陳詠妍

晚餐 Mirror 士多啤梨 美食 麥當勞

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