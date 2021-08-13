【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪優惠率先睇 29蚊歎板燒雞腿飽超值套餐再登場 仲有26歎中杯裝粉紅教主

今個暑假，麥當勞繼續推出優惠，麥當勞App於8月16日至8月22日的一個星期，推出多張電子優惠券，遍佈不同時段，優惠價值逾200元。



未來一星期，經典優惠「29元歎板燒雞腿飽超值套餐」再度登場。晚餐時段則特別推介「42元從不孤單一人快樂晚餐」，包括巨無霸超值套餐，還有香脆可口的麥炸雞。麥當勞亦會延續「選購超值套餐減5元」優惠，大家可以至抵價尊享美食。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

此外，早前麥當勞於本月頭聯乘有「教主」之稱的人氣男團MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo，推出全新特飲—粉紅士多啤梨沙冰，用上香甜的士多啤梨製成口感綿密且順滑的沙冰，再配上乳酪味爆珠，此款飲品命名為「粉紅教主」，是次麥當勞App也推出「26蚊歎中杯裝粉紅教主」優惠，各「神徒」門不容錯過。

【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過，詳見【下一頁】

SmarTone與九巴 攜手推出5G巴士 20部巴士提供免費5G Wi-Fi極速上網服務，詳見【下一頁】

【iM人物專訪】粉絲為偶像一擲千金 廣告業界紅人拆解MIRROR現象，詳見【下一頁】

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍