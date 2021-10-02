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【營銷智慧@iM網欄】投資賺取被動收入門檻高 利用網絡財自的最大優勢

股樓投資 13:33 2021/10/02

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「財務自由」一詞沒有劃一的定義，最基本是指被動收入多於開支，因此要達至財務自由，首要便是增加被動收入。但要增加被動收入談何容易 ? 一般人最多只會聯想起以投資來增加被動收入。無他，香港貴為金融城市，股市消息每天不絕於耳，眼見身邊炒股發達的人愈來愈多，自己希望成為他們的一份子。

【營銷智慧@iM網欄】活用粉絲經濟學經營網店? Facebook兩大渠道吸粉

投資達至財務自由的門檻其實不低。筆者試以物業、股票、基金三類投資產品作例，看看達至每月10000元被動收入的過程。香港地少人多，樓市長期面對供應短缺的問題，一個400呎左右的上車盤動輒也要500萬元，假設一名月入20,000元的打工仔通過壓力測試後，供款佔入息比率最多只能是45%，即需要250萬的首期才可做到。而香港的物業租金回報率只有2%左右，即每月只有8333元的租金收入，如扣除每月供樓還款額後根本所剩無己。

如以投資股票收息，要達到每月10000元收入，所需的本金也非常高。假設投資於派息率5厘的股票，要做到每月10000收入，所需的投資金額需達200萬以上，而且股市波動，股價下跌的幅度隨時多於你所收取的股息; 投資基金亦如是，假設投資於息率達6至7厘的派息基金，入場金額也至少要達180萬元才能獲得每月10000元的被動收入，即使將派息基金抵押給銀行再借錢「加碼」，每月10厘以上的回報也需要過百萬。

利用網絡工具達至財務自由的門檻便低很多，如坊間架設網店的費用，便只需每月數百元，加上經營網店不需要「札貨」、又不用租金、人工，入場門檻只需10000元以內，剛開始時當然不能一下子將收入推高至每月10000元，但在找到經營網店的窮門後，10000元的每月收入卻非難事。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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