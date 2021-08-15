【名家點睇】「新債王」岡拉克警告：美國通脹上升令人擔憂

市場正擔憂通脹前景之際，本周有「新債王」之稱、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美國通脹令他憂慮，指通脹可能比看起來增長得更快。

岡拉克在Twitter上寫道，當談到通脹指標時，他將基準指標超過4%以上，即定義令人不安的「上升」，但現時美國消費者物價指數已經連續2個月按年增5.4%，「這說明通脹被嚴重低估了」。

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岡拉克 自去年以來一直警告稱， 擴張性的貨幣和財政政策，再加上供應受限，勢必將加速通脹。 他還質疑，如果刺激措施繼續下去，現時的物價上漲是否只屬暫時。

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编辑：李勝男