二手樓價破頂　買家感猶豫　中原十大屋苑睇樓量按週跌2.8%　

中原地產十大屋苑本週末預約睇樓量錄得596宗組，較上星期錄613組，下跌2.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於8月份新盤市場熱鬧，發展商普遍開價貼市，提供不少上車盤供應，亦可承造高成數按揭，搶去不少二手客源，樓價穩步上揚，更衝破歷史高位，不少業主叫價更為強硬，議價空間下降，部份更反價封盤，買家需要時間消化及考慮，料本月二手交投回落。

港島區方面，太古城本周預約睇樓量維持30組，每呎實用叫價21,800元。另外，海怡半島本周預約睇樓量50組，較上周上升11.1%，每呎實用叫價18800元，較上周上升0.2%。代理指，港島南岸第2期揚海新盤即將推出市場，買家熱切期待，業主亦希望新盤有助帶動區內二手樓價上升，部份業主選擇暫時封盤。

九龍區方面，代理指，近日有青衣薈藍以細銀碼推出市場，帶動上車客外出睇樓，預料日後新盤向隅客回流二手市場，將會刺激800萬元以內的上車盤交投，而近日大市氣氛向好，唯樓價破歷史高位，令買家較猶豫，需要時間消化。美孚新邨本周預約睇樓量46組，較上周下跌8%，每呎實用叫價14800元，與上周相若。新都城本月則暫錄約5宗成交，平均實用呎價約17,762元水平，屋苑本週末錄約55組睇樓量，較上星期無升跌。

新界區方面，沙田第一城本月暫錄約4宗成交，平均實用呎價約19,000元水平，樓價高企令交投減慢，屋苑本週末錄約55組睇樓量，較上星期下跌約8.3%，由於新界區市場焦點落於一手，亦分散部份二手注意力，料本月二手交投拖慢。加上天水圍有大型新盤Wetland Season Bay將推售，吸引大量客人入區視察環境，並順道參觀二手放盤，帶旺嘉湖山莊睇樓氣氛，本周末錄約170組睇樓預約，企穩在暢旺水平，惟新盤登場凍結大量購買力，令嘉湖山莊成交有所減速，本月暫錄約11宗成交。區內新盤屬全城焦點，相信短期內區內二手交投難免轉靜。

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