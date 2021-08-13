  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

二手樓價破頂　買家感猶豫　中原十大屋苑睇樓量按週跌2.8%　

股樓投資 20:31 2021/08/13

分享：

中原地產十大屋苑本週末預約睇樓量錄得596宗組，較上星期錄613組，下跌2.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於8月份新盤市場熱鬧，發展商普遍開價貼市，提供不少上車盤供應，亦可承造高成數按揭，搶去不少二手客源，樓價穩步上揚，更衝破歷史高位，不少業主叫價更為強硬，議價空間下降，部份更反價封盤，買家需要時間消化及考慮，料本月二手交投回落。

港島區方面，太古城本周預約睇樓量維持30組，每呎實用叫價21,800元。另外，海怡半島本周預約睇樓量50組，較上周上升11.1%，每呎實用叫價18800元，較上周上升0.2%。代理指，港島南岸第2期揚海新盤即將推出市場，買家熱切期待，業主亦希望新盤有助帶動區內二手樓價上升，部份業主選擇暫時封盤。

九龍區方面，代理指，近日有青衣薈藍以細銀碼推出市場，帶動上車客外出睇樓，預料日後新盤向隅客回流二手市場，將會刺激800萬元以內的上車盤交投，而近日大市氣氛向好，唯樓價破歷史高位，令買家較猶豫，需要時間消化。美孚新邨本周預約睇樓量46組，較上周下跌8%，每呎實用叫價14800元，與上周相若。新都城本月則暫錄約5宗成交，平均實用呎價約17,762元水平，屋苑本週末錄約55組睇樓量，較上星期無升跌。 

新界區方面，沙田第一城本月暫錄約4宗成交，平均實用呎價約19,000元水平，樓價高企令交投減慢，屋苑本週末錄約55組睇樓量，較上星期下跌約8.3%，由於新界區市場焦點落於一手，亦分散部份二手注意力，料本月二手交投拖慢。加上天水圍有大型新盤Wetland Season Bay將推售，吸引大量客人入區視察環境，並順道參觀二手放盤，帶旺嘉湖山莊睇樓氣氛，本周末錄約170組睇樓預約，企穩在暢旺水平，惟新盤登場凍結大量購買力，令嘉湖山莊成交有所減速，本月暫錄約11宗成交。區內新盤屬全城焦點，相信短期內區內二手交投難免轉靜。

延伸閱讀︰

【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」【下一頁

【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位　拆牆增加空間感　色彩繽紛富現代感【下一頁

    點擊圖片放大
    +22
    +21

同場加映︰【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
今日
【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
二手樓價指數創歷史新高　中原：未來走勢仍有待觀察
今日
二手樓價指數創歷史新高　中原：未來走勢仍有待觀察
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
今日
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成

你可能感興趣

【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
今日 20:10
【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修
二手樓價指數創歷史新高　中原：未來走勢仍有待觀察
今日 16:19
二手樓價指數創歷史新高　中原：未來走勢仍有待觀察
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
今日 18:37
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
私人屋苑 二手市場 陳永傑 中原地產

上一篇文章

【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪優惠率先睇 29蚊歎板燒雞腿飽超值套餐再登場 仲有26歎中杯裝粉紅教主

下一篇文章

【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金