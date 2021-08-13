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【異動股】科濟藥業升逾一成創新高　獲瑞銀首予「買入」評級　料有逾40%上升空間

股樓投資 20:24 2021/08/13

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瑞銀發布研究報告稱，首予科濟藥業（02171）「買入」評級，目標價49.3元，較現價有逾四成上升空間。報告指，公司為一家臨床階段生物製藥公司，專注於研究治療血液腫瘤和實體腫瘤創新細胞療法，首款管道產品CT053將於2022年向國家藥監局提交新藥申請，並於2023年向美國食品藥品監督管理局提交生物製劑許可證申請。另一款產品CT041則有望成為全球同類首款CLDN18.2自體CAR-T候選產品，用於治療治療CLDN18.2陽性實體瘤，包括胃癌/胃食管結合部癌及胰腺癌。

該行表示，公司的產品料將自2023年起推出市面，估計2023年銷售額將達到2.44億元人民幣(下同)，考慮到研究投入龐大及前期營銷開支，大概要至2025年才可達到收支平衡，預測CT053及CT041峰值銷售額將達到68億元及59億元，即2024-30年複合增長率分別達57%及33%。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

科濟藥業－B（02171） 港股

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