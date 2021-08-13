【有相睇】元朗三房單位700萬有找　連企理裝修及開揚景致

二手樓價突破歷史新高，買家要找平盤，往往只能到新界西北，而元朗區更有700萬元以下的三房供應。利嘉閣陳奕熙說，元朗時景花園高層A室，實用面積約566平方呎，三房設計，外望享正南村屋景，近日以696萬元易手，實用呎價約12,297元。

從代理提供的相片顯示，單位裝修企理，而且外望開揚景致。代理續說，上述為時景花園本月首宗二手成交，而屋苑現時約有2個單位放售，最低入場價由450萬元起。

資料顯示，時景花園位於元朗市中心建德街45號，於1986年7月開始入伙，建有1座住宅大廈，提供76個單位，而單位實用面積由352平方呎起，至最大566平方呎。值得留意的是，時景花園遠離西鐵元朗站。

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