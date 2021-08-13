【大行點睇】更多內房企業運用雲技術 野村料明源雲股價升近三成？

野村發表報告，指現時愈來愈多內房企業在業務上應用雲端技術，認為明源雲 （00909） 為行內領先的SaaS供應商，未來增長空間大。該行指，公司ERP及SaaS業務在2018年至2020年收入分別複合增長29%及70%，雖然預期2021年至2023年增速將降至15%及48%

【大行報告】摩通指內房政策明朗化 利潤率料今年見底



















該行預期2021年至2023年公司收入及經調整盈利複合增速將達到34%及32%，因此首予公司「買入評級」，給予明源雲目標價39元，對應2022年預測市銷率20倍。

今日明源雲股價跌1.3%，收報30.9元，較野村價有近三成空間。

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