【宏觀術數@iM網欄】天星話七夕 香港分野此中尋

農曆七月的傳統節日，除了中元節外，便是七夕節。

七夕傳說由來已久，相傳織女為天帝的美麗女兒，每日辛勤織錦，無暇打扮追求個人幸福，天帝不想其孤獨渡日，便把她許配給天河對面的牛郎（為何天帝公主會許配給放牛郎也有點疑問），反正故事發展下去便是二人雙宿雙棲後，荒廢生產，天帝一怒之下便將織女遣送回對岸，只容許相愛的二人每年七夕相見一次，成千古傳頌之淒美愛情故事。

古人將民間傳說寄情化作天上星辰，早於《古詩十九首》便有「迢迢牽牛星，皎皎河漢女」的描述，連憂國憂民的詩聖社甫也有《牽牛織女》詩云「牽牛出河西，織女處其東，萬古永相望，七夕誰相見。」當中提及的織女星和牛郎星，是夏季夜空中的兩顆明星，再加上天津四便組成夏季夜空中著名的大三角。

牛郎、織女夜空照耀

值得留意為牛郎星實際是河鼓星官的「河鼓二」，和「織女一」都是二十八宿中的牛宿星組內的恆星，而星座中又有另一組由六顆星曜組成的牛宿。估計古人可能因為牛郎星（河鼓二）和織女一（共三星）雖然明亮耀目於夏夜，而被冠成傳說的主角星辰，卻距離黃道比較遠，不方便用於標示日、月和五星位置，於是只好把其鄰近的星座訂定為二十八宿的牛宿和女宿兩個星座，方便去理解及應用於星占。

從星占角度，牛宿為二十八宿中唯一直接使用動物命名的星座。如果以黃道十二宮系統來計算，約位於水瓶座（子宮）12度至24度間，女宿則約位於子宮12度至24度間。牛宿帶有犧牲、祭祀等意義，而女宿便每每和紡織布帛行業，以至婚姻嫁聚等連上關係，女宿（4星）的明暗，便和紡織業，甚至古時國庫充盈與否也有關係。

香港分野在何星宿

配合天星分野，牛宿和另旁的「斗宿」，所代表地區為吳、越一帶，包括楊州、江蘇省南部、安徵省中南部、淅江、福建、廣東、廣西，與香港地區一帶。古代詩詞提及「氣沖斗牛」，便是晉朝司馬炎想出兵吳國，當時張華（《博物志》作者）觀察到斗、牛二宿有紫氣隱現的故事相關。引證此地區天星分野，斗宿所指的是「南斗」而並非較多人知的「北斗」七星。

▲ 古星圖的斗、牛及女宿

▲ 牛郎星（河鼓三）和織女星於星空遙遙相對

近兩年此分野受到土星、冥王星（和去年歲星）的不利會合，也難怪乎麻煩事端較多了，希望不利均已成明日黃花，邁向未來佳境。

▲ 冥王 土星影響著的斗牛二宿

七夕又名乞巧節、七巧節或香港普及叫七姐誕，古時民眾會於此時曬書、曬衣等，據說有助放蟲蛀。既然織女代表紡織針線工藝，婦女又會每年於此時準備獻祭，如用「七姐衣」拜祭以求獲得「巧藝」，民間傳說如果瓜果等祭品隔夜後有小蜘蛛結網其上，便是「乞藝」成功而可獲得到巧手技藝，說到底還是勞動人民最實際，不論有否依靠，祈求一藝好傍身，便可世界通行。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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