【酒遍世界@iM網欄】清爽高酸度 希臘酒

希臘可算是地球上最古老的葡萄酒生產國之一，種植葡萄已有超過6 ,000多年的歷史。這個擁有豐富稀有遺產的重要葡萄酒種植地， 現在種植出約300款本地葡萄品種，61,500公頃的葡萄藤、 超過1,000 間莊園，這塊土地更在傳說中受到眾神的祝福。

希臘擁有著地中海氣候，天氣較炎熱，在 10 月和 11 月之前溫度仍然有利於成熟。而在降雨量大的地區， 漿果因下雨而破裂，意味著香氣被稀釋。 希臘的主要葡萄酒產區分為伯羅奔尼撒半島、阿提卡、馬其頓、 羅得島、薩摩斯島、聖托里尼島、克里特島和伊庇魯斯。 伯羅奔尼撒是位於希臘南部邊緣的一個島嶼。該地區覆蓋著高山、 高原和山谷，氣候屬於較溫和和適宜優質葡萄栽培的風土。Agio rgitiko和Mavrodaphne的葡萄樹在整個半島裡種 植，能釀製出各色各樣的紅葡萄酒；果味濃郁， 有品質及可陳年的種類，也有屬於希臘最有名氣的葡萄品種。Nem ea及Mantinia位於伯羅奔尼撒的東邊， 代表著希臘的兩個主要種植區域。葡萄種植在高達800米的地域， 比起希臘其他地區較冷。白葡萄方面，伯羅奔尼撒半島能種出mos chofilero品種，以其清爽，高酸度為特點。

另一個常出現的產區名為RAPSANI， 是一個沿海受保護的起源區。山區上陽光普照， 非常適合生產紅葡萄品種如Xinomavro, Stavroto和Krasato，三款公認品種。 這些紅葡萄釀出的酒果味濃郁，口感複雜， 有足夠的單寧及酸度令陳年的潛力更高。

RAPSANI雖然也屬於地中海區域，但由於氣候溫和， 加上處於海拔600多米，日夜溫度相差算大，葡萄成熟速度會慢， 因此能保存適當的酸度。

市面上希臘並不普及， 在香港酒窖裡主要是小型的店舖或專門店才能找出希臘酒， 而選擇亦不會多。因此可以先選擇一瓶紅葡萄酒， 慢慢適應礦物味特出的味道， 配搭芝士及海鮮襯托這瓶不常品嚐過的紅酒。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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