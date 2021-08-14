【酒遍世界@iM網欄】清爽高酸度 希臘酒

希臘可算是地球上最古老的葡萄酒生產國之一，種植葡萄已有超過6,000多年的歷史。這個擁有豐富稀有遺產的重要葡萄酒種植地，現在種植出約300款本地葡萄品種，61,500公頃的葡萄藤、超過1,000 間莊園，這塊土地更在傳說中受到眾神的祝福。
希臘擁有著地中海氣候，天氣較炎熱，在 10 月和 11 月之前溫度仍然有利於成熟。而在降雨量大的地區，漿果因下雨而破裂，意味著香氣被稀釋。希臘的主要葡萄酒產區分為伯羅奔尼撒半島、阿提卡、馬其頓、羅得島、薩摩斯島、聖托里尼島、克里特島和伊庇魯斯。伯羅奔尼撒是位於希臘南部邊緣的一個島嶼。該地區覆蓋著高山、高原和山谷，氣候屬於較溫和和適宜優質葡萄栽培的風土。Agiorgitiko和Mavrodaphne的葡萄樹在整個半島裡種植，能釀製出各色各樣的紅葡萄酒；果味濃郁，有品質及可陳年的種類，也有屬於希臘最有名氣的葡萄品種。Nemea及Mantinia位於伯羅奔尼撒的東邊，代表著希臘的兩個主要種植區域。葡萄種植在高達800米的地域，比起希臘其他地區較冷。白葡萄方面，伯羅奔尼撒半島能種出moschofilero品種，以其清爽，高酸度為特點。
另一個常出現的產區名為RAPSANI，是一個沿海受保護的起源區。山區上陽光普照，非常適合生產紅葡萄品種如Xinomavro, Stavroto和Krasato，三款公認品種。這些紅葡萄釀出的酒果味濃郁，口感複雜，有足夠的單寧及酸度令陳年的潛力更高。
RAPSANI雖然也屬於地中海區域，但由於氣候溫和，加上處於海拔600多米，日夜溫度相差算大，葡萄成熟速度會慢，因此能保存適當的酸度。
市面上希臘並不普及，在香港酒窖裡主要是小型的店舖或專門店才能找出希臘酒，而選擇亦不會多。因此可以先選擇一瓶紅葡萄酒，慢慢適應礦物味特出的味道，配搭芝士及海鮮襯托這瓶不常品嚐過的紅酒。
作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：
活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。
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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）
欄名 : 酒遍世界