【餓「新」嘗啖＠iM網】避風塘食避風塘炒蟹 這才叫風味

留港消費這兩年，最鼎力支持的要算是飲食，民以為食為天嘛，再難捱的日子都要好好吃飯好好生活。我們改變不了環境，起碼可以試着改變自己的心態，快樂有時不是你擁有多少，而是你能真正地享受多少你所擁有。早前到避風塘吃了一頓別有風味的海鮮餐，沒有富麗堂皇的裝修，沒有精緻講的器皿，就連飲香檳的酒杯，還是超市的膠杯呢，但，論滋味與享受，絕不遜星級餐廳。快樂其實沒有標準，衡量她的，是自己置身其中的心態。

說回這避風塘。很多人提起避風塘就會想起鵝頸橋等餐廳的避風塘炒蟹，只是無論他們用料有多傳統，烹調有多古法，要吃這避風塘炒蟹，怎及坐在那微微搖晃的小艇上、吹着海風，賞着銅鑼灣的流光倒影來得有情懷有風味？

這信記海鮮餐廳，其實只是六七條連在一起的小船，位處銅鑼灣避風塘，每晚分兩輪，6點至8點，8點至10點，事先要預約，船家會開着擺渡船過來接載到「餐廳」。小艇中間放着一張簡單的長桌，簡單而地道的佈局，兩部風扇在炎熱的夏夜努力地搖頭擺腦，還算不負眾望，偶爾帶來一點涼爽。

這天我們吃的是套餐另加心水小菜。先來灼得剛好的東風螺和海蝦，肉質柔軟略帶彈牙，新鮮清甜，沒有調味就是最真的味道，點一點辣椒豉油及海鮮醬，瞬間已經清碟。再來是炸花姿卷，不過不失，然後是蒜蓉粉絲蒸蟶子，沒有太多的粉絲「遮醜」因為本身已夠大隻見得人，肉質鮮甜爽彈，大大啖食落口，真的好滿足，他們的豉油汁尤其出色，完全喚出蟶子的靈魂。

要吃避風塘名菜，當然少不得古法炒蟹及燒鴨髀河。

這道馳名的炒蟹用大量的豆豉、蒜頭爆香，肉厚肥美的大肉蟹不會乾身，陣陣的豉香蒜香飄揚在空氣中，火候、用料恰到好處，香蒜爆到粒粒鬆脆分明，和坊間不是炸得太燶就是未夠火候，出到一團團的，不可同日而語。吃過這裏的炒蟹，頓明所謂的地道的避風塘炒蟹，何謂也謂。

友人推介必試特式燒鴨河，雖然飽飽地但個個都話要試，這碗燒鴨河闗鍵不圶那肥美可口的鴨肉，而是那鮮甜的湯底，用以大量鴨骨和魚乾熬製，配以手切的幼身河粉，每一口都索滿湯汁，香濃到不得了。又有友推介他們艇仔粥，料想也必相當地道，留一點餘地，下次再來惠顧。這一餐，不是高檔海鮮餐廳的派頭，但卻吃出令人回味的地道家常味道。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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