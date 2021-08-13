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【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記

理財智慧 19:51 2021/08/13

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為鼓勵香港市民參與疫苗接種計劃，不少酒店和集團均推出疫苗大抽獎。富豪國際酒店集團今日(13日)推出網站表示，集團旗下9間酒店將推出總值逾200萬元的大抽獎，獎品多達1,154份，頭獎更是富薈酒店一年長期住宿。

【招聘日】勞工處舉行「開創新天地招聘會」 月薪由11000元至19000元 提供超過3200個空缺 【下一頁

只要於9月15日或以前完成接種兩劑新冠疫苗的18歲香港市民，並登記成為富豪尊貴會會員，即可登記參加抽獎，而市民必須於9月15日晚上11時59分前登記方可參加大抽獎。得獎名單將於富豪酒店之官方網站（www.regalhotel.com）﹑英文虎報（英文）及《星島日報》（中文）刊登，有關結果公布日期將於9月29日。

【周未去好處】《鱷魚君最後的100天》登場至K11 Art Mall 近70款日本直送產品+4大打卡位 【下一頁

參與大抽獎的酒店包括富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店、富薈炮台山酒店、富薈旺角酒店、富薈上環酒店、富薈尚乘上環酒店及富薈灣仔酒店。

抽獎獎品詳情：

大獎：富薈酒店一年長期住宿（4名）

二獎：富豪九龍酒店總統套房住宿1晚（10名）

三獎：9間酒店精選客房住宿1晚（540名）

四獎：免費酒店自助晚餐（600名）

參加網站：登記

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責任編輯：羅浩濂

香港 富豪 疫苗 住宿 酒店

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