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【異動股】光大環境連續兩日升一成　獲中銀國際予「買入」評級

股樓投資 19:33 2021/08/13

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中銀國際發表研究報告稱，維持光大環境「買入」評級，更新產能預測，將2021-23年淨利潤預測上調8至19%，目標價升至6.4元，對應6%股息率。

中銀國際稱，上半年光大環境的垃圾發電噸發同比上升4%至333千瓦時/濕噸，是中溫次高壓爐排集中投產後的結果，體現了公司長期研發投入的成果。特別是新項目所在地垃圾熱值普遍低於早期項目，這樣的結果更為可貴。此外，主要風險在於垃圾發電電價政策仍未落地，新項目仍按0.65元/千瓦時的電價與投標，如果補貼退坡，需依賴地方政府上調處理費才能維持收益率。但考慮到目前股價已充分反映該風險，該行認為現下積極因素多於風險，建議買入。

光大同系環保股亦全綫造好，光大環境(00257)創一年半高，最新飆13.5%；光大水務(01857)創逾一年高，升5%成；光大綠色環保(01257)升近6%。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

光大環境（00257） 港股
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