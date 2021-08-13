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【櫻淘魔法棒@iM網欄】中環米芝蓮一星 Ryota Kappou Modern

名人薈萃 19:43 2021/08/13

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曾經聽過朋友話，去日本對香港人來說就好似「返鄉下」，因為疫情緣故，不能去日本，但也可以用食日本餐來慰藉這份「想念之情」。

在金融區核心地段的中環「搵食」花多眼亂，選擇很多，因為跟朋友談起米芝蓮餐廳評審資格而認識到Ryota Kappou Modern。餐廳於2018年9月開業，是走高級割烹路線，由精通割烹料理的 Ryota Kanesawa 兼澤良太主理，並於2020年正式「摘星」，成為米芝蓮一星餐廳。

 

Ryota Kappou Modern由屢獲國際獎項殊榮的室內設計師沈沛然(Louie Shum) 開立，無論從室內設計、陳設、色調甚至是器皿的擺放，都流露著設計師的高品味，對細節極其注重，目的是希望讓客人感受到如同國外高級餐廳的高水平服務，以及領略季節食材的魅力。

 

 

從設計和佈置看到他對日本文化及美食的喜愛，一甫入餐廳就看到開放式吧台，幾位身穿廚師制服的型男以熟練的手法，一絲不苟的為客人準備午餐，客人可以在舒適的環境下一邊用餐，一邊欣賞烹飪過程。這種割烹(Kappou) 是日本一種傳統的料理形式，如今已成為高級和食的代名詞之一。廚師透過原材料製備、烤炙、蒸煮、煎炸及煨燉等多種技巧，將整個菜式的烹飪過程呈獻在客人面前。

 

 

 

 

主廚兼澤良太善長用簡單、高質及當造的食材，以多種烹飪技巧製作，每個份量不是大，但種類很多，刀工非常細緻和用料很講究，服務超級貼心，他擅長將食材最極致的美感，呈現出來形同藝術品一樣。

 

兼澤先生一直信奉「簡.臻」的烹飪理念，用簡單、高質及當造的食材，空運抵港，保存食材最自然的原味。對於專業的廚師而言，即使是同一條魚，在不同季節都會有不同的烹調方式，這十分考驗廚師的功力與經驗。而兼澤良太從不被傳統烹飪技巧束縛，相反，他從傳統中汲取靈感，餐廳就是傳承了主廚兼澤良太的這份飲食哲學。

鵝肝以十年陳味醂以及和三盆糖醃製，加入焦糖啫喱、開心果、覆盆子、紫蘇葉等材料而成的「鵝肝最中餅」，是餐廳的招牌菜，就似一件藝術品，食材會按當造季節而改變。

 

什麼是《米芝蓮指南》

《米芝蓮指南》相信是歷史最悠久的食肆評級，法國輪胎公司米芝蓮Michelin的產物，第一本《米芝蓮指南》是1900年法國出版，原意是為汽車維修及旅遊住宿資料，在1926年開始加入食肆評級，不少廚師對能置身其中甚至爭取好排名而自豪。

 

米芝蓮評審員指，由落地玻璃透進來的自然光，加上名家設計的傢具和陶瓷餐具，提供了獨特的視覺享受。

 

 

《米芝蓮指南》評分標準由一星到三星來評級，一星代表在該菜系內的好餐廳，二星是值得繞道到訪的傑出料理，三星更是值得特地為它去一次旅行的卓越菜肴。只用簡短的兩三行字發表對餐廳的評價，採用一系列符號作額外補充，當中最耀眼的符號是享譽全球的米芝蓮星。

 

餐廳供應的食物將依據五項標準是：

  1. 盤中食材
  2. 烹飪技巧
  3. 口味的融合
  4. 菜餚所展示的創意
  5. 菜品的持續穩定性

 

《米芝蓮評審》

米芝蓮為了保持意見上的獨立性，米芝蓮「評審員」到餐館用餐時是「匿名」身份，一定會支付一切餐飲的費用，避免獲得餐館給予的特別待遇，這也是保持客觀及公正性以及獨立。

  • 具備專業的知識：評審員大多出自餐飲及酒店領域
  • 可靠性：判斷不是單一，而是漫長過程中集體達成的共識
  • 熱忱：本身對美食有深切的熱忱
  • 品質：只要食物的水準高，任何一家餐館都有可能被指南推薦

 

www.ryota.hk
查詢電話：2628-1899
地址：香港中環安蘭街18號21樓

星期一至星期六 12:00–15:00 18:00–23:00 (星期日休息)

訂位: exploretock.com

午餐：$580起 or $580-$980

晚餐：$1580起 or $1580 - $2380

 

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）

欄名 : 櫻淘魔法棒

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