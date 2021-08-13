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AMC與華納兄弟達成協議　禁止電影上映45天內上載至串流平台

商業 20:00 2021/08/13

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AMC宣布已和華納兄弟達成協議，保證不會在電影於電影院上映的45天內上載其至串流平台。 

華納兄弟（Warner Bros. Pictures）去年表示受疫情拖累，旗下所有2021年的電影將於電影院線和串流媒體平台同步推出。直至日前，AMC宣布已和該企達成協議，華納兄弟保證不會在電影於電影院上映的45天內上載其至串流平台。 

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電影院一般擁有75到90天的電影獨家所有權，但AMC行政總裁Adam Aron表示，從2022年開始電影院所享的電影獨家播映時間將縮減至45天。而在這45天期間，上映中的電影將不會上載至串流媒體平台。

此協議的達成意味著華納兄弟將不會在旗下HBO Max串流平台，同步推出其將於2022 年上映的電影，當中包括《蝙蝠俠》 和《芝麻街》。外界預料此協議將不會對華納兄弟的串流媒體業務造成沉重打擊。該企將會推出專為HBO Max打造的原創電影，預計明年會推出至少10部獨家電影。 

Adam Aron曾公開表示對華納兄弟把所有2021年的電影在電影院線與串流平台同步推出感到不滿，稱於旗下電影院上映的電影票房大減。故該企對是次協議的簽訂表示欣慰。

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責任編輯：陳泳如

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