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【美股焦點】渾水創辦人指Tesla資本雄厚　警告投資者別沽空Tesla

股樓投資 18:21 2021/08/15

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知名沽空機構渾水 (Muddy Waters) 創辦人 Carson Block 早前在給投資人的信中表示，他不會跟特斯拉或其創辦人馬斯克（Elon Musk）作對。他指，只有令利率處於低水平，才能刺激綠色技術的投資，從而達至零碳經濟，而這對特斯拉來說是件好事。

【美股焦點】迪士尼季度收入按年升45%　串流用戶增長勝預期　Disney+11月登陸香港

早在2013年，Block已表示不會沽空特斯拉，因馬斯克總能帶給他驚喜。他又在信中表示，多數淡友對於認為Tesla在電動車領域中缺乏經濟規模，因此難以與通用、福特或福斯等企業進行市場競爭。

但是，Block認為他們低估了電動車的市場規模，目前Tesla仍然能屹立不搖，並非因該公司生產基地或銷量上的規模，而是因為該公司的資本基礎，「目前Tesla市值超過7000億美元，資本規模遠遠超過任何競爭對手。」

他又指，雖然部分淡友相信，現實最終將會粉碎Tesla的市值，但在此之前，公司有能力籌集到更多的資金，投資於其他旗下業務。

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撰文 : 林展鋒

電動車 福特 經濟 馬斯克 Tesla 美股 低水 沽空 美元

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