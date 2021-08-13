【有相睇】大方業主幫後生仔上車　友情價割愛予準新人買家　單位仲新淨連裝修

樓市熾熱，不少業主叫價企硬，但並非所有放盤都無價講。近日有幸運準新人就遇上佛心業主，成功獲業主減價一圓置業夢，單位更新淨連裝修，兩位買家可開開心心準備結婚搬新屋。

中原地產許偉業表示，成交單位為新葵芳花園C座中高層4室，實用面積400平方呎，兩房間隔。業主於7月28日放盤，開價700萬元，但隨即改價至718萬元，當時兩個焦點新盤仍未開價。至近日市場有細新盤青衣薈藍以入場價低見388萬元作招徠，吸走不少購買力，加上股票市場波動，業主遂降價求售，議價後最終以688萬元成交，折合實用呎價17,200元。

單位圖片

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許偉業指，買家為一對準新人，覓盤已三個月，見上址附連約兩年新淨裝修，心動下立即還價洽購，而業主見有年青人欣賞其單位，為助其圓置業夢，決定減價割愛，最終以688萬元友情價沽出。

據了解，原業主於1996年3月以188萬元買入單位，持貨25年轉售，帳面獲利500萬元，單位升值約2.7倍。

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