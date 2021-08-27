【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（下）

【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（上）:【見上頁】

夫婦存款組合中還持有外幣，應以用途做考慮，例如海外置業，生活需要或進修等便是恰當。假如只是投資，必須考慮清楚持有比例，因外幣長期走勢及利息收益一般與國家經濟掛鈎，而經濟往往是周期性，所以長期持有外幣不一定可以像投資其他資產般升值。退休規劃中，保險保障必須做好，確保不會在面對風險時大失預算。他們很久以前已購買了人壽及危疾保障，二人總保障額有400萬元，危疾保障每人有50萬元，剛剛更購買了私人醫療保險。

投資組合宜強調收益

做好流動資金及保險安排後，便輪到投資組合規劃。由於他們快將退休，組合應強調收益。目前600萬元的股票及基金組合之中，股票佔三份之一，其餘是派息為主的基金。雖然二人有投資股票，但並不熟悉如何選擇，而且擔心投資股票有所損失，所以佔比較低。這反映他們並不適合承受高風險投資，所以不應該有過高資金比例直接投資股票。

現時，夫婦的基金組合佔400萬元，包括派息基金及部分兼備派息及保本的基金，後者雖然感覺更安心，但派息不高，低於3%，其他派息基金則有5至8%收益。這是個人取捨問題，基金難以同時保本及提供高收益，他們應考慮利用不同資產滿足不同需要。若追求高收益率，可配置資金到派息基金；相反，追求較高保證及穩定收益，便配置資金在年金及儲蓄型保單中。

筆者建議他們以期望收益作前提，假設將來二人皆退休後生活水平不變，不計交稅，每月需要約6萬元生活費，一年約72萬元。假如財富組合能夠製造5%收益，組合價值便要有1,440萬元，所以首要需要檢討目前資產組合是否能夠派發收益及達到5%收益率，可以的便保存，否則要考慮是否繼續持有，或調動為長期增值資產類別。

經了解後，夫婦組合中有約900萬元資產有機會達到這效果，當中包括保證及非保證部份，所以之前討論的存款應配置540萬元到派息組合，可考慮資產包括派息基金及儲蓄保單，餘額可以配置在以長期增值為目標的資產，包括股票及股票基金等。然而，投資港股就要接受市場持續波動，市場特有風險將令收益有風險。

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