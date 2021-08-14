亞馬遜《魔戒》第2季移師英國拍攝 首季明年9月公映

▲ 亞馬遜工作室宣布電視劇《魔戒》第2季移師至英國拍攝

亞馬遜工作室宣布電視劇《魔戒》（The Lord of the Rings）第一季已在新西蘭完成拍攝，明年9月將於亞馬遜的Prime Video上首映。至於第2季將由新西蘭移師至英國拍攝，亞馬遜指上述改動符合工作室擴大英國製作空間及投資預期方針。

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亞馬遜工作室副總裁兼聯合製作人桑德斯（Vernon Sanders）指，感謝新西蘭政府及人民的熱情好客，為第一季《魔戒》提供令人著迷的景色。

該工作室指，《魔戒》第2季將會由新西蘭移師至英國拍攝，而《魔戒》原著作家J.R.R. Tolkien正是英國人。亞馬遜工作室表示，工作室打算在英國擴展其製作及投資空間，強調工作室視英國為家，有大量電影及著名電視劇都在英國拍攝及取材。

新西蘭政府周四（12日）得悉消息後，對亞馬遜的決定表示失望。旅遊部長納什（Stuart Nash） 表示，亞馬遜的《魔戒》首季後期製作將在新西蘭繼續進行，直至明年6月。

《魔戒》預計將有5季，其中第2季的前期製作將明年將於英國展開。早前有報道指《魔戒》屬有史以來製作成本最高的電視連續劇，首季成本達4.65億美元（約36.27億港元）。

新西蘭早前表示如亞馬遜繼續在該國拍攝電影，其補貼將從20%提高到25%。但由於亞馬遜決定移師英國拍攝，將無法獲得相當於第一季製作成本5%的額外補貼。

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電視劇《魔戒》由奧斯卡得獎導演傑克遜（Peter Jackson）執導，首季於新西蘭取景並已完成拍攝，將於明年 9 月在 Prime Video 首映。《魔戒》系列將在240多個國家或地區播放，每周播放一集。

責任編輯：郭麗明