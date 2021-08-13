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亞馬遜獲批政府合約　微軟向美國政府抗議

環球政經 19:37 2021/08/13

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微軟（MSFT）向美國政府問責署（Government Accountability Office，GAO）提交申訴書，反對國家安全局（NSA）早前將100億美元的雲端運算合約授予給亞馬遜雲端服務（AWS）。

據外媒報導，微軟於7月21日提交申訴書，旨在抗議NSA取消授予微軟的100億美元「聯合企業防衞雲基建」（JEDI）合約後，將100億美元合同授予AWS。微軟質疑NSA在挑選供應商時，沒有作出適當評估。據悉，是次合同亦達100億美元，代號為「WildandStormy」，旨在使該機構的機密數據存儲現代化。

NSA發言人回應傳媒查詢時表示，NSA最近的確授予了一份雲端運算的服務合約，但拒作進一步詳細說明。案件預計10月29日會有結果。

同場加映　【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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