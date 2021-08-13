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Facebook或需出售Giphy 英國當局憂損害競爭

環球社會熱點 19:07 2021/08/13

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Facebook去年以4億美元（約31.2億港元）收購GIF圖搜尋引擎Giphy，英國競爭及市場管理局（CMA）憂慮Facebook收購Giphy或損害市場競爭，美媒指Facebook或需出售Giphy。

Facebook延長封禁2年 特朗普：侮辱 【下一頁】

Facebook在收購初期曾表示，第三方訪問Giphy的權限會維持不變。但Facebook宣布收購消息未夠一個月，CMA就宣布調查。

CMA周四（12日）表示，Facebook收購Giphy或損害市場競爭。CMA的調查發現，Facebook收購Giphy後有可能阻止人們經其他社交平台訪問Giphy，或更改訪問條款，例如要求提供更多用戶數據。

Giphy目前與Twitter、Snapchat、iMessage及Slack等平台都有合作，CMA認為收購行動都或會增加Facebook市場競爭力。

Facebook宣布收購消息時指，Giphy一半流量來自Facebook相關應用程式，當中有50%來自Instagram。CMA憂慮Facebook是次收購行動，或減少廣告，及社交媒體行業競爭。

CMA指Facebook宣布收購前，Giphy正考慮將其廣告業務擴展至英國等國，或會為Facebook帶來新競爭對手。惟Facebook宣布收購Giphy後，為Giphy終結付費廣告合作夥伴關係，使潛在競爭對手喪失重要資源。

Facebook料終止政客特別待遇 違內容指引照封鎖 【下一頁】

Facebook發言人反駁CMA指控，指相關調查缺乏證據。Facebook發言人指收購行動符合兩家公司的用戶和合作夥伴的利益。Facebook稱將繼續與CMA合作，解決收購有損競爭這方面的誤會。

CMA在一份相關文件中表示，只有Facebook完全出售Giphy才足以糾正損害。美國有線電視新聞網絡（CNN）報道指，Facebook或需出售Giphy。

責任編輯：李俊儀

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