【大行點睇】 高盛首予理想汽車「買入」評級 目標價看升逾倍

理想汽車（02015）昨日（12日）在港掛牌，表現疲弱，首日已跌穿上市價118元，今日（13日）再跌2.1%，收報114.6元，成交額達3億元。高盛發表研究報告，首予理想汽車H股「買入」評級，並納入確信買入名單，目標價240元，與現價計，潛在升幅達1.1倍。

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高盛認為，理想汽車注重為用家創造吸引的電動車體驗，在生產商中與別不同，包括願意創新和採用非常規技術，而且旗下產品理想ONE熱銷，反映其明白客戶需求、經營能力、品牌推廣能力，並融入其先進的自動駕駛技術到下一代產品。該行表示，現時汽車芯片供應短缺，理想汽車需面對競爭加劇、產品質量下降、產量收縮和經營虧損。

該行預期，理想汽車2021至2023年收入分別為204.7億元（人民幣，下同）、383.8億元及631.7億元，並預計各年每股盈測分別0.32元、2.04元及3.99元。

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記者：郭秀慧