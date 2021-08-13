  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空上月載客率創近一年高、個別前往英美航班爆滿　貨運淡季需求仍上升

股市 18:40 2021/08/13

分享：

國泰航空 （00293） 公布7月客運、貨運數據，國泰航空客運量按年回升25.8%，但僅及2019年7月疫情前的1.6%，營運數據持續溫和改善。國泰航空表示，7月乘客運載率為28.5%，為近12個月以來最高，7月29日接載2585名乘客，也是今年以來最高。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，從內地經香港轉機到美國及加拿大的需求依然強勁，而內地前往東南亞（特別是雅加達和河內）的航班需求殷切，填補上月因暫停由英國、菲律賓和印尼等地來港航班而減少的客量。

國泰通告內未有提及內地最新疫情影響，但展望8月、9月留學生陸續返回英、美校園，熱門日子出發的機位全被預訂，有利業務。

國泰7月已恢復前往奧克蘭、河內、金邊、特拉維夫及武漢的客運航班，但只及疫情前7.1%運力，重申預計第4季可營運疫情前30%運力，各國政府已表明社區疫苗接種率必須要高企才能考慮重開跨境往來活動，目前國泰99%駐港機師及約 91%駐港機艙服務員已打疫苗。

國泰航空首航A321neo 已取得大部分國泰港龍航點、直擊新機實貌，可見【下一頁】

國泰航空8.9起重新往返英國印尼菲律賓，可見【下一頁】

國泰航空7月載客54,092人次，相當於日均1745人次。以較能反映收入的客量指標－收入乘客千米數（RPK）計，國泰7月客運按年增22.6%，較19年7月少97.6%。

總結首7個月，國泰航空客運量按年少95.2%，運力跌81.9%。

貨運表現，國泰航空上月運載12.16萬公噸貨物，按年增28.4%。以較能反映收入的貨量指標－貨物及郵件收入噸千米數，國泰7月貨運量按年上升17.8%，較19年同期少20.8%。上月國泰貨運運載率上升5.4個百分點至81.8%。

總結首7個月，國泰航空貨運量跌12.7%，運力跌26.7%。

國泰航空半年虧損收窄至76億元 燃油對沖轉賺逾6億、每月燒錢縮至10億以下，可見【下一頁】

國泰航空表示，7月貨運運力按年增12.1%，全面恢復所有定期貨機航班，而且增加只載貨客機航班 33%。林紹波稱，即使現時是貨運業務的傳統淡季，整體需求持續上升，為踏入旺季創造良好勢頭。

相關文章：

【大灣區】國泰航空CEO：國泰不怕有競爭　大灣區航空擬於國慶日首航

【大行報告】券商普遍對國泰航空前景趨樂觀　富瑞：客運業務已見底

【國泰危機】國泰CEO鄧健榮：年底前暫無計劃再推無薪假　國泰航空駐港員工較去年底流失逾千人

【航空告急】國泰賀以禮：冀第四季運力回到疫情前三成　已有99%機師接種、港員工近九成已預約或已打針

編輯：麥德銘

港股 貨運量 客運量 國泰航空（00293） 國泰航空

上一篇文章

【5000元消費券】騰訊：WeChatPay HK用戶超380萬、推商戶地圖　下一步部署外賣交通、商戶會員計劃

下一篇文章

【盈警】東瀛遊預警半年虧損擴大至約7000萬元　續進行人力資源重整、強調今年有足夠營運資金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先瑞達醫療6669暫錄孖展276億　超額認購168倍
【新股IPO】先瑞達醫療6669暫錄孖展276億　超額認購168倍
【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字、附短片）
【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字、附短片）
【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）
【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）
【恒指夜期+北水】北水走資22億　沽中芯小米　夜期微跌12點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資22億　沽中芯小米　夜期微跌12點（不斷更新）