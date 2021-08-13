【國泰293】國泰航空上月載客率創近一年高、個別前往英美航班爆滿　貨運淡季需求仍上升

國泰航空 （00293） 公布7月客運、貨運數據，國泰航空客運量按年回升25.8%，但僅及2019年7月疫情前的1.6%，營運數據持續溫和改善。國泰航空表示，7月乘客運載率為28.5%，為近12個月以來最高，7月29日接載2585名乘客，也是今年以來最高。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，從內地經香港轉機到美國及加拿大的需求依然強勁，而內地前往東南亞（特別是雅加達和河內）的航班需求殷切，填補上月因暫停由英國、菲律賓和印尼等地來港航班而減少的客量。

國泰通告內未有提及內地最新疫情影響，但展望8月、9月留學生陸續返回英、美校園，熱門日子出發的機位全被預訂，有利業務。

國泰7月已恢復前往奧克蘭、河內、金邊、特拉維夫及武漢的客運航班，但只及疫情前7.1%運力，重申預計第4季可營運疫情前30%運力，各國政府已表明社區疫苗接種率必須要高企才能考慮重開跨境往來活動，目前國泰99%駐港機師及約 91%駐港機艙服務員已打疫苗。

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國泰航空8.9起重新往返英國印尼菲律賓，可見【下一頁】

國泰航空7月載客54,092人次，相當於日均1745人次。以較能反映收入的客量指標－收入乘客千米數（RPK）計，國泰7月客運按年增22.6%，較19年7月少97.6%。

總結首7個月，國泰航空客運量按年少95.2%，運力跌81.9%。

貨運表現，國泰航空上月運載12.16萬公噸貨物，按年增28.4%。以較能反映收入的貨量指標－貨物及郵件收入噸千米數，國泰7月貨運量按年上升17.8%，較19年同期少20.8%。上月國泰貨運運載率上升5.4個百分點至81.8%。

總結首7個月，國泰航空貨運量跌12.7%，運力跌26.7%。

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國泰航空表示，7月貨運運力按年增12.1%，全面恢復所有定期貨機航班，而且增加只載貨客機航班 33%。林紹波稱，即使現時是貨運業務的傳統淡季，整體需求持續上升，為踏入旺季創造良好勢頭。

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編輯：麥德銘