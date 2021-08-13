【盈警】東瀛遊預警半年虧損擴大至約7000萬元　續進行人力資源重整、強調今年有足夠營運資金

▲ 東瀛遊指，管理層將持續監察旅遊限制及旅客隔離安排。

東瀛遊 （06882） 發盈警，預期上半年錄得淨虧損約7000萬元，較去年同期淨虧損6600萬元略為擴大，主要由於疫情關係，集團已由去年3月中旬起被迫取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及獨立自由旅客產品的銷售，令集團大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運，對收益及其他財務業績造成嚴重影響。

bossini全年虧損收窄至1.55億元，詳見【下一頁】

東瀛遊指，管理層將持續監察旅遊限制及旅客隔離安排，並將繼續開拓額外收入來源及實施多項成本控制措施，包括人力資源重整、加強員工成本節約措施及向業主徵求租金寬減。

東瀛遊關連公司大寶行已同意按集團要求安排額外信貸融資共1.4億元，直至2022年6月30日，其中4000萬元已於2021年4月提取。董事會認為，集團今年將有足夠營運資金，但取決於疫情的持續時間及對經濟活動的持續負面影響，集團可能會於今年下半年及2022年經歷進一步的負面業績及流動資金限制，且其資產可能產生額外減值。

儘管如此，疫情於2021年下半年、2022年及此後的確切影響尚無法預測。

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