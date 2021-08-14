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【中秋節】創意月餅禮盒齊出擊　邊樣最新奇？

商業 10:42 2021/08/14

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下個月便是中秋節，多個品牌推出創意月餅禮盒。

港人喜歡追求新事物，即使在傳統的中秋節，亦愛嚐新口味。今年繼續有不少品牌推出創意月餅禮盒，大搞新意思。

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1. 台灣寶島風情月餅禮盒
「KiKi麵店（KiKi茶）」再次推出創意口味月餅「櫻花蝦芋泥麻糬月餅」，於香港本土新鮮製造。月餅以芋泥為餡，採用低糖配方設計，搭配台灣的櫻花蝦乾，再加入軟糯麻糬以豐富月餅的口感。禮盒更附送兩包招牌「白桃烏龍茶包」，可以茶飲搭配月餅。

「櫻花蝦芋泥麻糬月餅」，於香港本土新鮮製造。

2. 純素月餅
主打純素製作的甜點品牌 moono，今年特別推出100%純素及無麩質的低甜度純素月餅禮盒。以曲奇皮月餅為基礎，有兩款全新口味月餅，分別為純素南瓜奶黃及純素奶香烏龍麻糬。早鳥優惠（每盒 288元 ）將於今日截止，訂購網站：https://www.moono.hk/asthemoon/

月餅禮盒是100%純素及無麩質。

3. 韓式月餅
炑八韓烤今年繼續推出月餅禮盒，一盒兼容「港」味經典及「韓」餅特色，保留港味經典金黃奶黃月，更首推味道酸酸甜甜口的無花果月餅。同時亦將韓國松餅必有餡料紅豆、芝麻轉換概念成為炑八月餅餡料。 

炑八韓烤首推味道酸酸甜甜口的無花果月餅

4. 醉海鮮X月餅禮盒
蟹麵專門店「上三兩」夥人氣甜品品牌「百味堂」，推出限量發售的「上三兩 X 百味堂——中秋賞月禮盒」，以醉海鮮搭配應節月餅。4款醉海鮮包括「酒醉皇帝蟹腳」丶「酒醉北海道蝦夷鮑」及「酒醉西班牙紅蝦」，搭配招牌酒醉蟹粉醬」。禮盒不少得百味堂月餅，除了經典流心奶皇月餅外，更備有特色流心咖啡月餅及鐵觀音月餅。

「上三兩 X 百味堂——中秋賞月禮盒」，以醉海鮮搭配應節月餅

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責任編輯：葉泳珊

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