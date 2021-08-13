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常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成

股樓投資 18:37 2021/08/13

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香港寸金尺土，甚麼都有得炒賣，除了住宅單位，車位是另一選擇，皆因入場銀碼細，而且易於管理。不過，投資車位不易，近年屢有人要蝕本離場。雖然投資車位的買家都會出租車位，可以賺取租金回報，抵消車位貶值的損失，最終更可能微賺離場，但若將錢投資到其他項目，而非車位的話，回報或更高。 

利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳蔚藍灣畔停車場B1層雙號車位，原開價170萬元，終減價12,000元，以168.8萬元易手。據悉，原業主於2017年9月，以約188萬元購入上述車位，持貨至今約4年，現帳面虧損約19.2萬元，車位期內貶值約10%。 

蔡庭勇續說，屋苑現時約有29個車位放售，入場價由168萬元起。他特別提到屋苑單位及車位數目比例為6.6比1，並只供屋苑業主購買。值得留意的是，將軍澳區有多個私人屋苑，但可供非屋苑業主自由買賣車位的屋苑不多，所以投資前要想清楚。

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【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位　拆牆增加空間感　色彩繽紛富現代感【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳 利嘉閣 蔚藍灣畔

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