常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成

香港寸金尺土，甚麼都有得炒賣，除了住宅單位，車位是另一選擇，皆因入場銀碼細，而且易於管理。不過，投資車位不易，近年屢有人要蝕本離場。雖然投資車位的買家都會出租車位，可以賺取租金回報，抵消車位貶值的損失，最終更可能微賺離場，但若將錢投資到其他項目，而非車位的話，回報或更高。

利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳蔚藍灣畔停車場B1層雙號車位，原開價170萬元，終減價12,000元，以168.8萬元易手。據悉，原業主於2017年9月，以約188萬元購入上述車位，持貨至今約4年，現帳面虧損約19.2萬元，車位期內貶值約10%。

蔡庭勇續說，屋苑現時約有29個車位放售，入場價由168萬元起。他特別提到屋苑單位及車位數目比例為6.6比1，並只供屋苑業主購買。值得留意的是，將軍澳區有多個私人屋苑，但可供非屋苑業主自由買賣車位的屋苑不多，所以投資前要想清楚。

延伸閱讀︰

【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光 折實入場費455萬起 代理︰「好過買大灣區樓」【下一頁】

【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位 拆牆增加空間感 色彩繽紛富現代感【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機