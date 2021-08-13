【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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09:26/11:48 6609 心瑋醫療

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12:35 2190 歸創通橋

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25:18 2161 健倍苗苗

27:02/ 29:22 1888 建滔

27:05 914 海螺水泥

27:35 331 豐盛

28:21 670 中國東方航空股份

28:52 1157 中聯重科

29:42 1830 完美醫療

29:53 3738 阜博集團

30:39 3119 GX亞洲半導體

31:40 1810 小米集團

31:55 327->215

33:08 2357 中航科工

33:32 8083 中國有贊

34:22 6993 藍月亮

35:07 9989 IPO

35:30/ 36:10 1211 比亞迪股份

35:52 1801 信達生物製藥

36:35 1919 中遠海控

36:57 6865 福萊特玻璃

37:41 9600 新紐科技

38:32 726 筑友智造科技

39:10 6060 眾安保險

40:09 382 中匯集團

40:36 175 吉利汽車

41:33 868 信義玻璃

41:46 1299 友邦保險

41:55 35 遠東發展

42:37 八大金剛



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欄名 :溫股知新